Политолог Погребинский указал на предостережение для Нуланд в статье Медведева об Украине

Статья заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине стала сигналом для замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Послание расшифровал киевский политолог Михаил Погребинский.

Речь идет о публикации «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством», выпущенной в преддверии визита Нуланд в Москву. По мнению Погребинского, работа Медведева является предупреждением для американской гостьи на случай, если та станет убеждать российскую сторону в необходимости пойти на какие-либо уступки Киеву.

«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) и его команду в качестве субъектов для переговоров», — приводит слова эксперта газета «Взгляд».

Как считает Погребинский, Вашингтон должен предложить Москве «что-то из ряда вон», чтобы поездка Нуланд принесла позитивные результаты. Например, выразить готовность обсудить с Зеленским выполнение Киевом определенных условий в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для Соединенных Штатов, предположил политолог.