Делягин рассказал, в какую валюту лучше вложиться в преддверии глобального кризиса

Россиянам, которые, опасаясь глобального экономического кризиса, хотели бы преумножить свои сбережения игрой на бирже, лучше от этого воздержаться, так как лучшее, что они могут сделать в этой ситуации – попытаться просто сохранить свои деньги.

Такой совет в эфире интернет-канала «Аврора» дал соотечественникам российский экономист Михаил Делягин, по словам которого, в случае краха мировой экономики сохранить свои деньги все-таки можно.

То, каким образом на сегодняшний день сложилась обстановка в мире, явно указывает на приближение мирового кризиса, а также на то, что этот кризис может оказаться продолжительным и тяжелым, отметил экономист.

А в преддверии кризиса, по его словам, дорожают лишь спекулятивные активы, и это значит, что решившие играть в этих условиях на бирже мелкие инвесторы неизбежно проиграют, так как зарабатывать на падающем тренде очень трудно.

Но сохранить свои деньги можно даже в момент обвала мировой экономики, только ряди этого инвесторам придется отказаться от активов, сулящих быструю прибыль, добавил Делягин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Например, советует эксперт, можно продать американские доллары, а деньги вложить в швейцарские франки – валюту, которая, если и не принесет доходов в кризисное время, но точно сохранит свой курс.

Напомним, ранее аналитик Анна Зайцева рассказала, что к концу текущего года курс рубля может укрепиться, если Центробанк решит поднять ключевую ставку до семи процентов.