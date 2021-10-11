Суд избрал меру пресечения устроившему смертельное ДТП в Сочи водителю Собчак

Совершившего смертельное ДТП в Сочи водителя «Майбаха" Олега Цоя отправили под домашний арест. В момент столкновения машин в салоне его машины находилась известная журналистка Ксения Собчак, сообщает Telegram-канал 112.

Цой во время заседания полностью признал свою вину и заявил, раскаивается в совершенных действиях. Он пояснил, что самостоятельно принял решение нарушить правила ПДД.

ДТП случилось вечером 9 октября. Шофер вез журналистку в аэропорт, но в какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. Он врезался в Volkswagen, который задел маршрутку. В результате происшествия пассажирка второй легковушки — Екатерина Т. — получила смертельные травмы, а еще два человека оказались в больнице.