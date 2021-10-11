Совет ЕС добавил восемь человек в санкционный список по Украине

Совет Евросоюза (ЕС) расширил список санкций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В санкционный список по Украине добавлены восемь человек, говорится в заявлении Совета ЕС. Персональные ограничения введены в отношении нескольких россиян и украинцев.

«В список были добавлены, в основном, лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры)», — уточняется в сообщении.

Сейчас в санкционном перечне значатся 185 физических лиц и 48 организаций. Санкции будет действовать до 15 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине. Миссия будет называться EU Military Advisory and Training Mission Ukraine. Как уточняется в документе, это позволит выразить «солидарность с Украиной», передавал телеканал «360».