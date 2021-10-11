Татарстан ввел обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан ввели в Татарстане, говорится на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Сделать прививку от коронавируса с 11 октября должны граждане старше 60 лет, работники медицинских, образовательных и социальных учреждений. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники транспорта, строительства, энергетики, сельского хозяйства, промышленных предприятий, а также государственные и муниципальные служащие.

«Постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Марины Патяшиной от 11 октября 2021 №7 в Республике Татарстан вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.

Мера не касается лиц, у которых имеется документально оформленное противопоказание к вакцинации. Охват прививочной кампанией в коллективе должен составлять не менее 80% с учетом переболевших COVID-19. Минздрав Татарстана также примет меры для организации вакцинации на дому для пожилых людей.