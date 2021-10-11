Армия Украины может остаться без топлива

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) публично призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно исправить «критические ошибки» в новом техническом регламенте по производству светлых нефтепродуктов.

«Чтобы избежать коллапса на топливном рынке и острого дефицита дизельного топлива для потребителей всех категорий, Нефтегазовая ассоциация обратилась к премьер-министру с просьбой немедленно исправить две критические ошибки», — сообщила пресс-служба.

По данным организации, произошедшее может вызвать острый дефицит бензина, а с 16 октября оставить всех украинцев еще и без дизельного топлива. Представители НАУ отметили, первая ошибка — это отсутствие показателя «предельной температуры фильтруемости» для зимнего вида дизеля — из-за этого попросту невозможно оформить паспорт качества, а значит и соответствовать государственным стандартам.

Вторая ошибка касается классификации бензина без содержания биоэтанола (Е0) — порядок его маркировки попросту не был указан, а значит производитель просто не сможет корректно оформить и, следовательно, продать подобный товар.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Ассоциация уточняет, что в случае нарушений поставок безбиоэтанольного бензина больше всего пострадают Вооруженные силы Украины, так как для долгосрочного хранения топлива подходит только чистый нефтепродукт.

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