Анекдот Норкина про еврейского адвоката рассмешил его коллегу

Телеведущий Андрей Норкин завершил очередной выпуск программы «Место встречи» анекдотом про еврейского адвоката.

- Господин Рабинович, вы же опытный юрист, вы же можете объяснить, как можно и как нельзя?

- Да, я очень опытный юрист, который может объяснить, как можно и как нельзя.