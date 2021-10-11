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Анекдот Норкина про еврейского адвоката рассмешил его коллегу

Анекдот Норкина про еврейского адвоката рассмешил его коллегу

Телеведущий Андрей Норкин завершил очередной выпуск программы «Место встречи» анекдотом про еврейского адвоката.

- Господин Рабинович, вы же опытный юрист, вы же можете объяснить, как можно и как нельзя?

- Да, я очень опытный юрист, который может объяснить, как можно и как нельзя.

Соведущий Норкина Иван Трушкин рассмеялся в ответ.

Журналист любит завершать передачи от лица еврейских рассказчиков житейских мудростей. Так, в пятницу, 8 октября, он рассказал такой анекдот:

«Вот все говорят: «Умный дом, умный дом». У меня знакомый купил квартиру в таком доме. Так и шо ви думаете? Пока он был на работе, квартира переехала в Израиль».

«Место встречи» — популярное ток-шоу на канале НТВ, в эфире которого гости обсуждают актуальные политические и социальные темы. 