Анекдот Норкина про еврейского адвоката рассмешил его коллегу

Телеведущий Андрей Норкин завершил очередной выпуск программы «Место встречи» анекдотом про еврейского адвоката.
- Господин Рабинович, вы же опытный юрист, вы же можете объяснить, как можно и как нельзя?
- Да, я очень опытный юрист, который может объяснить, как можно и как нельзя.
Соведущий Норкина Иван Трушкин рассмеялся в ответ.
Журналист любит завершать передачи от лица еврейских рассказчиков житейских мудростей. Так, в пятницу, 8 октября, он рассказал такой анекдот:
«Вот все говорят: «Умный дом, умный дом». У меня знакомый купил квартиру в таком доме. Так и шо ви думаете? Пока он был на работе, квартира переехала в Израиль».
«Место встречи» — популярное ток-шоу на канале НТВ, в эфире которого гости обсуждают актуальные политические и социальные темы.