Новый президент Эстонии Карис принес присягу

Президент Эстонии Алар Карис официальной вступил в должность. Он 11 октября принес присягу в парламенте.

Новый глава государства пообещал отстаивать конституцию, справедливо использовать власть.

«Верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии», — добавил Алар Карис.

После присяги он принял из рук своей предшественницы Керсти Кальюлайд цепь, символ государственной власти. Бывший президент тоже выступила с речью перед парламентом. Она поздравила Кариса со вступлением в должность и пожелала ему успехов в работе.

Алар Карис работал директором Эстонского национального музея. Он был единственным кандидатом на пост главы государства. Он был избран президентом 31 августа, набрав 72 голоса депутатов. Вечером 11 октября политик устроит прием для членов правительства.