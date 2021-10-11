Арестованному Пивоварову предъявили окончательное обвинение

Бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову, находящемуся в СИЗО-1 Краснодара по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, предъявили обвинение в окончательной редакции.

Правоохранители ознакомили обвиняемого и его адвоката с результатами экспертиз по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ). Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Таким образом ни статья, ни санкция по сравнению с первоначально предъявленным обвинением не поменялась. В заключении перечислены 30 постов журналиста на Facebook. Силовики задержали Пивоваров 30 мая в Петербурге в аэропорту. Он собирался лететь в отпуск в Варшаву, но подозреваемого сняли с рейса. Против него возбудили уголовное дело.