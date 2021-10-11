Супруг солистки «Винтажа» Анны Плетневой разбился на мотоцикле в Подмосковье

Муж солистки российской поп-группы «Винтаж» Анны Плетневой попал в серьезную аварию. Мотоцикл мужчины столкнулся с автомобилем в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Согласно данным телеканала, ДТП произошло сегодня днем на первом километре Ильинского проезда в Одинцовском городском округе. В результате столкновения с автомобилем Кирилл Сыров серьезно пострадал. Сейчас его доставили в больницу, где его определили в отделение реанимации.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту аварии организована проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.