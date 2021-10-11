Вопрос Корнилова о поставках газа из США на Украину загнал в тупик Вайнера

Неминуемые поставки американского сжиженного природного газа Украине, которые США, якобы в любой момент могут начаться» украинская газовая система просто не сможет принять.

Это в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на Первом телеканале вынужденно признал американский эксперт Грэг Вайнер (Григорий Винников) во время обсуждения энергетического кризиса.

По словам американского эксперта, Соединенные Штаты Америки без труда могут сбить высокие цены на нефть с 84 долларов за баррель до «нормального» уровня в 50-60 долларов за баррель. Вашингтон, как уверен Вайнер, с легкостью сделает это, открыв собственные запасы в 613 миллионов «бочек», а также надавив на страны ОПЕК, так как акции компаний этих стран торгуются на американских фондовых биржах.

«ОПЕК под четким разумным давлением США. Когда с тобой разговаривает страна, где сосредоточено 56% мировых фондовых акций, 56 триллионов долларов, ОПЕК будет слушать очень внимательно», – подчеркнул Вайнер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Газ сейчас разворачивается. Сейчас скважины открываются», — сообщил на это Вайнер, чьи слова студия встретила смехом.

Отвечая на эти самоуверенные заявления американского эксперта, ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев поинтересовался, если для США все так просто, почему же американского газа нет в Европе, и цены там бьют все мыслимые рекорды.

Еще один гость эфира историк и политолог Владимир Корнилов включился в дискуссию и напомнил, что американские поставщики СПГ отправляют сейчас свою продукцию не в Европу, а в Восточную Азию и Латинскую Америку, так как там цены на топливо еще выше, способствуя тем самым европейскому энергетическому кризису.

Но Вайнер с уверенностью заявил в ответ, что США могут разморозить законсервированные ранее газовые месторождения и нарастить поставки топлива и в Европу, и даже на Украину.

При этом американскому эксперту пришлось признать, что, даже если США начнут поставлять Украине газ, та просто не сможет его принять. По словам Вайнера, год назад в США было закрыто 367 газовых скважин, которые сейчас открывают и вскоре топливо «неминуемо» пойдет на Украину.

Услышав это, Анатолий Кузичев поинтересовался, в чем же проблема, если газ вскоре пойдет на Украину?

«Есть определенные вещи, которые никак не исправить. Газовая система, работающая на Украине, – американский газ никак туда не залить», – признал американский эксперт.

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Далее в ответ на вопрос Владимира Корнилова, как же газ попадет на Украину, если газовая система этой страны не может его принять, Вайнер ответил, что американский СПГ может прийти в Одессу.

«А дальше куда?», — поинтересовался у него Корнилов, но на этот вопрос ответа уже не последовало.

Напомним, одной из причин нынешнего энергетического кризиса в Европе стал уход американского и ближневосточного сжиженного природного газа на азиатские рынки, где цены на голубое топливо выросли, благодаря восстановлению производства после спада, вызванного пандемией коронавируса.

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При этом на европейском рынке сформировался дефицит газа в размере 20 миллиардов кубометров, который сами европейские страны покрыть не смогли. Российский газовый гигант «Газпром» выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам в полном объеме, но не превышая контрактных обязательств, а Норвегия и Нидерланды снизили газодобычу и поставки топлива из-за необходимости провести ремонт на месторождениях.

В сложившейся ситуации, многие эксперты и политологи считают, что дефицит газа, который спровоцировал резкий рост цен спотовых рынках, на самом деле представляет собой надуманную тему.