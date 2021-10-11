Юристы: Шендерович попытался уйти от ответственности за свои слова в адрес Пригожина

Заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к журналистам Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, а также к главреду сайта «Эхо Москвы» Виталию Рувинскому прошло в Петербурге.

Иск о защите чести, достоинства и компенсации причиненного морального вреда подан и в отношении ЗАО «Эхо Москвы». Представители ответчиков явились в Приморский районный суд Петербурга. Туда прибыл и Шендерович. Он отметил, что сделанные им заявления в отношении Пригожина — это его личное мнение, сформированное на основе публикаций в СМИ. Доказательств достоверности своих высказываний он не привел.

«Юридическая служба компании «Конкорд» считает, что таким образом Шендерович сознательно пытается уйти от ответственности за свои слова. Кроме того, защита истца готова принять данную позицию, так как она подтверждает, что оспариваемые утверждения являются лишь домыслами ответчика и не имеют под собой никаких оснований, кроме публикаций в интернете, многие из которых уже признаны судами недостоверными», — следует из сообщения пресс-службы компании в социальной сети «ВКонтакте».

Вместе с Шендеровичем на заседании присутствовали двое неизвестных. Они вели несанкционированную видеосъемку, тогда суд остановил заседание и обязал удалить видеозапись. Рассмотрение иска Пригожина к Шендеровичу, Венедиктову, Рувинскому и ЗАО «Эхо Москвы» перенесено на 19 ноября.