Таблоид Sun выпустил материал о якобы краже Россией формулы западной вакцины от коронавируса. Авторам текста следует пройти психологическую экспертизу, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Такой тип вакцин, как «Спутник V», разработан девять лет назад. Сотрудников МИ-6 нужно уволить за потерю профпригодности, подчеркнул собеседник РИА Новости. Разработанный в России тип препарата не доводили до испытаний. Ведь раньше в этом не было необходимости.

«Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить», — отметил Онищенко.

Больше всего Геннадия Онищенко беспокоит ситуация с вакцинацией от коронавируса в России. Он считает, что эти показатели могли бы быть выше. «Спутник V» известна как самая распространенная в России вакцина от коронавируса. В ее закупке заинтересованы многие страны. Более 70 государств одобрили экстренное применение «Спутника V» на своей территории.