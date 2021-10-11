Bloomberg: польские работодатели обеспокоены оттоком украинских гастарбайтеров в Германию

Польская экономика находится под угрозой. Причиной тому служат перемещения украинских гастарбайтеров, сообщили журналисты Bloomberg.

Согласно информации международного издания, мигранты получают официальную регистрацию в Польше и выбирают другую страну для заработка. Чаще всего это бывает Германия, где заработные платы существенно выше. Такой исход беспокоит местных работодателей.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работают в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши», — рассказал СМИ глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Большинство поляков сами предпочитают работать в Германии, Норвегии или Великобритании. Нехватку рабочей силы в таком случае закрывали украинскими трудовыми мигрантами. Однако сейчас и они выбирают в качестве заработка другие страны.

Средняя зарплата на Украине равна 531 доллару, в Польше — 1580. В Германии этот показатель составляет порядка пяти тысяч долларов.

Ранее стало известно, что ФРГ упростила систему получения разрешения на работу для иностранцев. Журналисты зарубежных изданий отмечают, что в таком случае выбор трудовых мигрантов очевиден и не вызывает удивления.