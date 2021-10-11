Экс-глава МИД Украины Климкин: встреча с Путиным поставит Зеленского «на шпагат»

Встреча с президентом России Владимиром Путиным поставит «на шпагат» украинского лидера Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Зеленский недавно заявил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, добавив, что беседа может быть результативной. Российская сторона не против переговоров, но для их проведения надо сформулировать повестку.

Павел Климкин в беседе с изданием «Обозреватель» сказал, что позиция президента России сейчас очень сильна.

«Сейчас рекордные цены на газ, Путин прекрасно понимает, что он в сильной позиции. Поэтому Зеленскому разговаривать с ним будет очень-очень непросто», — уверен бывший министр.

Климкин посоветовал Зеленскому согласовать свою позицию на переговорах с украинцами и США. Тогда ему, вероятно, удастся выглядеть более сильным на встрече с российским коллегой.

«Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», — заключил дипломат.

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