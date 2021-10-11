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Вассерман рассказал, как остановить «безумие» на газовом рынке Европы

Вассерман рассказал, как остановить «безумие» на газовом рынке Европы

Европе, если она хочет прекратить энергетический кризис, следует отказаться от «зеленого безумия» и попыток давить на Россию, только в этом случае европейская энергетика нормализуется.

Такое мнение в авторской колонке для сайта «РЕН.тв» высказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, по словам которого энергетический кризис в Европе нынешней осенью разросся небывало сильно и быстро.

«В среду (6 октября) газ на главной бирже Европейского Союза подорожал почти до 2000 долларов за тысячу кубометров — раз в восемь выше цены поставок по трубам из Российской Федерации по долгосрочным контрактам, — напоминает Вассерман. — Открытым текстом напоминаю: больше десятилетия чиновники ЕС вводят все новые юридические трюки против долгосрочных поставок в пользу биржевой торговли. Но трубопроводы окупаются десятилетиями — без долгих контрактов их не строят».

Торговать на биржах, по словам эксперта, можно лишь сжиженным природным газом, однако производители СПГ направляют свою продукцию в Азию, где цена на топливо еще выше, чем в Европе.

К тому же Европа столкнулась с очередным очевидным провалом зеленой энергетики, которую Брюссель и Вашингтон продавливают совместно.

Вассерман рассказал, как остановить «безумие» на газовом рынке Европы
wikipedia.org  / Unión Europea en Perú

Однако, все это ничему не учить европейских политиков, отмечает Вассерман. В среду, октября, как раз, когда цены на газ на европейских спотовых биржах в очередной раз побили исторический максимум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости придерживаться выбранного курса на развитие зеленой энергетики.

«Мы видим, что цены на газ взлетели в небо. Это глобальная ситуация на мировом рынке, которая вызвана восстановлением экономики. Однако цены на зелёную энергию остаются стабильны, и это подтверждает, что мы должны продолжать развивать собственную зелёную энергетику», — цитирует Вассерман заявление главы правительства Евросоюза.

При этом эксперт напоминает, что электричество, которое вырабатывается ветряками и солнечными батареями в силу того, что ветер и солнечный свет не концентрированы, стабильно многократно дороже электричества, получаемого, традиционными способами. Но евробюроктары поднимают налоги на обычную энергию, чтобы направлять дотации на зеленую энергетику. К тому же глава Еврокомиссии считает необходимым снизить зависимость Евросоюза от углеродного топлива, которое на девять десятых закупается за рубежом.

Вассерман рассказал, как остановить «безумие» на газовом рынке Европы
gazprom.ru  / ПАО «Газпром»

При этом слова президента РФ Владимира Путина о готовности «Газпрома» в случае необходимости поставить Евросоюзу дополнительные объемы газа – сверх того, что прописано в долгосрочных контрактах – сразу же вдвое обрушило взвинченные цены на газ.

«Открытым текстом уверяю: как только ЕС откажется от зеленого безумия и давления на РФ, европейская энергетика придет в норму», — заключает Вассерман.

Напомним, ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему России невыгодны сверхвысокие цены на газ.

По словам эксперта, все обвинения со стороны Запада в адрес России в том, что она якобы искусственно создает дефицит топлива, взвинчивая тем самым цены на биржах, не обоснованы, так как Россия в первую очередь заинтересована в сохранении рынка сбыта газа. А в случае, когда цена на газ достигает 2000 долларов за тысячу кубометров, многие европейские потребители, в основном промышленные предприятия, вынуждены отказываться от покупки газа, и Россия теряет покупателей.