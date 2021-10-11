В Сети появилось последнее видео парашютистов перед роковым полетом в Татарстане

Парашютисты с самолета L-410, который потерпел крушение вскоре после взлета, записали последнее видео на взлетной полосе аэродрома перед роковым полетом.

На кадрах видно, как спортсмены по очереди называют свои имена и фамилии, а также номер оборудования, говорят об упражнении, которое они намерены выполнить и добавляют фразу: «К прыжку готов».

Судя по записи, перед прыжком парашютисты находились в хорошем расположении духа, шутили и улыбались. В объектив оператора попал также самолет L-410, который через некоторое время после взлета рухнул, не успев набрать высоты.

Трагедия произошла в Мензелинском районе Республики Татарстан. На борту воздушного судна находились 22 человека, 16 из них в результате крушения самолета погибли. Шесть пострадавших госпитализированы. Власти региона объявили 11 октября днем траура по жертвам авиапроисшествия.