Представитель ОНФ Лазарева: введение новых купюр потребует настройки кассового оборудования

Введение новых купюр в оборот обязательно требует настройки расчетно-кассового оборудования, сообщила руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Помимо этого, необходимо проводить серьезную работу для защиты граждан от неприятных инцидентов и сложностей при внедрении новых банкнот, указала специалист. По ее словам, крайне важно предупредить население о возможных подделках.

«Сразу после введения в оборот купюр номиналом в 200 и 2000 рублей многие граждане при расчетах в магазинах, проведении операций в банкоматах и даже в отделениях некоторых банков сталкивались не только с рядом трудностей, но и были вынуждены объясняться с правоохранителями из-за недонастроенного расчетно-кассового оборудования», — рассказала Лазарева.

Поэтому, по ее словам, важно проводить настройку счетных аппаратов, кассовых приборов, банкоматов и машин, определяющих подлинность банкнот. Как отметила представитель ОНФ, это нужно делать до введения купюр нового образца в оборот.

Зампред Центробанка РФ Михаил Алексеев ранее сообщил, что в конце 2022 года в России появится новая сторублевая купюра. По его словам ее эскизный проект уже утвержден.