Геннадий Онищенко призвал ввести 365 дней трезвости в России

Увеличение цен на спиртные напитки поможет бороться с алкогольной зависимостью россиян. Такое мнение выразил депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко.

Власти России должны сделать все возможное, чтобы максимально снизить показатели употребления алкоголя на душу населения. В данный момент в стране есть свой собственный Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября. При этом данных мер борьбы с этой привычкой недостаточно, уверен Онищенко.

«В России надо все 365 дней сделать днями трезвости», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Депутат Госдумы VII созыва предложил увеличить цены на алкоголь. Таким образом его смогут приобретать намного меньше россиян. Это сделает его менее доступным. Также Онищенко призвал бороться со спиртосодержащей продукцией двойного назначения. В качестве примеров он назвал продукты парфюмерии и косметики, а также различные дезинфицирующие средства. Их нередко приобретают «почти спившиеся группы населения».