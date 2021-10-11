Россиян могут обязать платить штраф за отказ от вакцинации против коронавируса

Нагрузка на систему здравоохранения России увеличена, так как лечение коронавируса дорого обходится больницам. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил выход из сложившейся ситуации.

Лечение одного стационарного больного от COVID-19 обходится государству в 200 тысяч рублей. Поэтому введение штрафов для отказников от вакцинации позволит не только снизить уровень заражения инфекцией, но и финансово облегчить систему здравоохранения.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации» — заявил вирусолог.

Вирусолог предложил ежемесячно штрафовать граждан на 5 тысяч рублей. В первую очередь, мера должна быть применена к той категории граждан, которая находится в группе риска, отметил эксперт.

В Приморье ввели обязательную вакцинацию для работников определенных профессий, сообщил телеканал «360». Сейчас в качестве меры наказания за отказ от прививки, сотрудники будут отстранены от работы или обязаны перейти на дистанционный режим.