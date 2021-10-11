Александер Шалленберг вступил в должность канцлера Австрии

Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг принял присягу. Он вступил в должность 11 октября. Торжественная церемония состоялась во дворце Хофбург в Вене.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге Шалленберга. До этого от должности канцлера был отстранен Себастьян Курц. Он принял это решение из-за антикоррупционного расследования.

Бывший канцлер сам предложил Шалленберга в качестве преемника. Кроме того, Курц не собирается уходить из парламента. Он продолжит исполнять обязанности председателя Австрийской народной партии, сообщили на телеканале «360».

Ранее в прокуратуре заявили, что ведут расследование по делу о коррупции и взяточничестве. В числе фигурантов дела Себастьян Курц и девять его приближенных. Разбирательство имеет отношение к "подкупу СМИ" для публикации положительных отзывов о партии экс-канцлера в период с 2016 по 2018 годы.