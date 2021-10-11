«Ты знаешь, все еще будет». Топ несбывшихся обещаний губернатора Петербурга Беглова

Заслуженный строитель РФ Александр Беглов возглавляет Петербург уже три года. За это время губернатор раздал немало обещаний, большая часть из которых, к сожалению, пока не воплотилась в жизнь.

«Политика Сегодня» составила топ-5 чувствительных для Петербурга сфер, где власти города на Неве от слов и не думают переходить к делу.

Цены ЖКХ

Предвыборный 2019 год оказался самым щедрым на обещания. Тогда, будучи врио губернатора, Беглов пообещал заморозить рост цен на услуги ЖКХ. К сожалению, в июле 2022 года тарифы традиционно ударят по кошелькам петербуржцев. На этот раз Смольный уверяет, что коммуналка подрастет не более, чем на 3,5%. Быстрее прочих будет дорожать электричество.

Льготники

В предвыборный период Александр Дмитриевич не скупился на обещания для льготников, подарив им надежду на единую социальную карту. На встрече с представителями ветеранских организаций Колпинского района он предположил, что ветераны и пенсионеры могут запутаться в многообразии различных льгот, поэтому существующую систему необходимо привести к единому стандарту. Соответствующее поручение Беглов дал своему заместителю Анне Митяниной.

ФБА «Экономика сегодня» / Ирина Юрова

О единой социальной карте на сегодняшний день почти забыли. Власти Петербурга сделали ставку на разработку единой карты петербуржца на базе платежной системы «Мир». Для развития проекта Смольному недавно потребовалось 120 миллионов рублей из городской казны, чтобы реализовать в мобильном приложении калькулятор социальных услуг.

Аварийные дома

Завершить программу расселения ветхого и аварийного жилья власти Петербурга планировали до конца 2019 года. Помочь обещал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, однако часть жителей Петербурга до сих пор ютится в аварийных руинах.

В городской программе расселения до 2024 года числятся 59 домов, однако чиновников из жилищного комитета подозревают в занижении статистики.

Обманутые дольщики

Решить проблемы обманутых дольщиков на 85% в 2019 году Беглов обещал на совещании по завершению строительства проблемных объектов. На тот момент в Петербурге было 13 аварийных домов и 685 зарегистрированных пострадавших дольщиков.

«Люди попали в сложную ситуацию. Большинство отдали последние деньги. Наша задача – задача Правительства Санкт‑Петербурга – помочь тем, кто попал в беду», — подчеркнул тогда губернатор.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В июле 2020 года не дождавшиеся преференций дольщики построили бумажный домик из отписок, которыми их исправно снабжали чиновники Смольного.

«Пора выполнить свои предвыборные обещания: закрыть вопрос обманутых дольщиков до конца 2020 года и разбить этот порочный круг отписок», — призвали губернатора авторы поста.

Красный Бор

Решить экологические проблемы полигона для хранения токсичных отходов Красный Бор в Тосненском районе ЛО Беглов обещал за 6-7 лет все в том же 2019 году. То есть на обезвреживание главной экологической бомбы региона понадобится один губернаторский срок с хвостиком.

Откуда у 65-летнего Александра Дмитриевича уверенность в своем переизбрании в 2024 году — загадка. Однако власти действительно начали решать проблему Красного Бора, там идут работы. Впрочем, у экологов и местных жителей есть основания опасаться, что вместо рекультивации полигона и вывода из эксплуатации предполагается возобновление его работы в виде завода по переработке опасных отходов.

пресс-служба полигона Красный Бор /

Комментируя несбывшиеся обещания Беглова, член Общественной палаты Петербурга, политолог Дмитрий Солонников обратил внимание, что большинство из них пришлись на 2019 год, когда ни российская, ни мировая экономики не достигли поставленных целей на фоне кризиса.

«Поэтому оценивать можно не с точки зрения того, чего достигли из намеченного 2019 году, а насколько экономика города не разрушилась за это время, насколько команда губернатора смогла противодействовать внешним вызовам и стабилизировать ситуацию на достаточно высоком уровне», — оценил эксперт.

Финансовая стабильность Петербурга пока во многом зависит от дотаций федерального центра. Ранее Беглов рассказал об особенных чувствах президента Владимира Путина к городу на Неве и раскрыл детали получения городом помощи от Москвы. Помимо субсидий, городская казна пополнится за счет переезда в Петербург крупнейшей госкомпании — ПАО «Газпром». Так, ранее градоначальник пообещал президенту открыть на вырученные средства к 2024 году три новые станции метро, хотя еще в июле говорил Путину о семи станциях.