Правовед и друг России. Что известно о новом канцлере Австрии Шалленберге

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг официально стал федеральным канцлером. Сегодня, 11 октября, в стенах президентской канцелярии дворца Хофбург в Вене он торжественно принял присягу.

За два дня до этого предыдущий глава правительства — 35-летний Себастьян Курц — принял решение добровольно сложить полномочия, оказавшись в центре коррупционного скандала. Его и еще несколько близких к нему чиновников заподозрили в подкупе СМИ в период с 2016 по 2018 годы, причем за счет бюджетных средств. Это, по мнению генпрокуратуры, позволило правящей Австрийской народной партии (АНП) победить на парламентских выборах в 2017 году, а самому Курцу, как ее лидеру, стать канцлером.

Global Look Press / Andreas Gora/Keystone Press Agency

Перед своим уходом Курц выдвинул кандидатуру 52-летнего Шалленберга в качестве своего приемника. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен это решение поддержал. Впрочем, новоиспеченный глава правительства стал протеже Курца задолго до этого.

Когда уже экс-канцлер возглавлял министерство иностранных дел, Шалленберг получил должность руководителя отдела стратегического внешнеполитического планирования. В 2019 году именно он стал преемником Курца на посту руководителя ведомства.

С миром дипломатии новый глава австрийского правительства был знаком с детства. Его отец в 1992-1996 годах занимал пост генерального секретаря МИД Австрии. Сам новоиспеченный канцлер изучал право не только у себя на родине, но и во Франции. А после получил степень магистра в бельгийском Европейском колледже.

Будучи главой МИД, Шалленберг неоднократно высказывался за поддержание диалога между Москвой и Веной и даже выступал в защиту газопровода «Северный поток — 2». Так, в начале 2020 года Шалленберг в интервью Die Presse раскритиковал США за санкции против российского проекта, назвав их неприемлемыми.