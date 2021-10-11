Вассерман получит место в думской фракции «Справедливая Россия — За правду»

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» поддержали включение самовыдвиженца Анатолия Вассермана в думскую фракцию. Об этом свидетельствуют результаты голосования парламентариев.

Вассерман победил на выборах депутатов Государственной думы в Преображенском округе Москвы. По информации Центральной избирательной комиссии РФ, он получил 33,66% голосов.

«Фракция "Справедливая Россия — За правду" проголосовала за принятие Вассермана в состав фракции», — цитирует пресс-службу эсеров РИА Новости.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы проходило с 17 по 19 сентября. В эти дни также были организованы региональные и муниципальные выборы.

Помимо Вассермана, по одномандатным округам в нижнюю палату парламента прошли еще четыре самовыдвиженца. Это актер Дмитрий Певцов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, член комитета по бюджету и налогам в Госдуме VII созыва Владислав Резник и экс-депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов, передает телеканал «360».