Огромная прибыль РФ от «Нового шелкового пути» заставляет Литву «кусать локти»

Власти Литвы, которые в угоду Америке и Евросоюзу испортили отношения со странами, которые обеспечивали им стабильный заработок на транзите, теперь могут лишь кусать локти, глядя как Китай запускает свой «Новый шелковый путь» через Россию и Польшу.

Об этом говорится в материале информационного портала Baltnews.

Как отмечает автор, страны Прибалтики, которые раньше являлись основным коридором для переброски грузов из России и Белоруссии в Европу, теперь добровольно отказываются от возможности получать прибыль от транзита, и делают это даже не по стратегическим соображениям, а лишь в соответствии с идеологией.

«Выгодное географическое положение обеспечивало регион постоянным потоком товаров, а власти балтийских стран успешно зарабатывали на этом. Однако русофобская идеология политических элит заставила Литву, Латвию и Эстонию отказаться от российского транзита, — сообщает автор материала. — Их политика привела к тому, что за 2020 год грузооборот трех крупнейших портов Латвии (Рижского, Вентспилсского и Лиепайского) составил около 44 миллионов тонн. Для сравнения, в 2015 году почти столько же переваливали только в Риге».

При этом в Калининградской области уже запущен в работу новый терминально-логистический центр, через который в рамках северного маршрута «Нового шелкового пути» китайские грузы будут переправляться в страны Европы.

пресс-служба калининградской железной дороги /

Новый терминал под Черняховском сможет ежегодно обслуживать 450 тысяч контейнеров. И этот мощный грузопоток будет проходить через Калининградскую область и польский Гданьск, то есть Москва и Варшава получат то, чего так не хватает Литве и о чем она может лишь мечтать – выгодное сотрудничество с Китаем, инвестиции в инфраструктуру и прибыль от транзита.

Литва же, которая помимо своего выгодного географического положения имеет вдобавок железные дороги с широкой – российской – колеей и несколько достроенных участков новой железной дороги Rail Baltica, осталась в стороне от выгодного проекта.

Это произошло не только из-за русофобской политики, которой придерживаются все бывшие прибалтийские республики, но и из-за того, что Вильнюс, рассчитывая добиться благосклонности Вашингтона и Брюсселя, встал на антикитайский курс.

Еще несколько лет назад отношения Литвы и Китая можно было назвать нейтральными, но сейчас они находятся в состоянии кризиса. Китай в августе 2021 года даже отозвал из Вильнюса посла. Это было сделано в ответ на выдачу властями Литвы разрешения на открытие в стране официального представительства Тайваня.

Как заявил в беседе с изданием гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, Литва, лишив себя возможности стать участником китайского проекта «Новый шелковый путь», теряет колоссальные возможности и прибыли.

«По "Новому шелковому пути", то есть по коридору "Восток – Запад – Восток" в прошлом году прошло 670 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). В 2021 году планируется довести объем грузопотока до миллиона TEU. Потенциальный рост этого направления – 3,5–4 миллиона TEU», — рассказал Властопуло.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом, по словам эксперта, никто не переоценивает значение «Нового шелкового пути». Наоборот, возможно проект даже недооценен, если посмотреть на объемы грузоперевозок из Китая в Европу морским путем и сравнить их с количеством железнодорожных перевозок. В будущем, уверен в Властопуло, объемы железнодорожных перевозок в мире будут только расти.

Россия в 2021 году уже увеличила свою прибыль от железнодорожного транзита грузов на 35-40% в сравнении с прошлым годом, получив таким образом огромные прибыли.

«Отказываться от такого нельзя. Наоборот, страны должны интегрироваться в эту стратегию, тем более она будет расширяться. Китай собирается организовать такой же способ доставки железнодорожным транспортом и морем до Америки. И если Литва как транзитер отказывается от своего участия, то теряет очень много», – добавил эксперт.

Для Литвы, участие в данном проекте стало бы возможностью, не только получить дополнительные доходы, но и развивать свою железнодорожную сеть, а также модернизировать Клайпедский порт, который давно в этом нуждается.

Но Литва, не только не развивает свои возможности как страны-транзитера, но и теряет даже то, что имела.