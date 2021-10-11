Песков заявил, что идея о штрафах за отказ вакцинироваться противоречит Конституции РФ

Идеи о введении штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19 носят нереальный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, такие меры противоречат основному закону России. Как известно, социальный характер государства лежит в основе в Конституции РФ, а самым большим ее приверженцем выступает президент Владимир Путин.

Не так давно учёный-медик, вирусолог, профессор и член-корреспондент РАН Александр Лукашев выступил с предложением ввести штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тысяч рублей. Взыскание помогло бы нивелировать большой ущерб для медицинской системы от затрат на лечение пациентов, госпитализированных с COVID-19. По словам ученого, затраты на лечение одного человека достигают 200 тысяч рублей.

Вакцинация — одно из главных средств борьбы с пандемией. На сегодняшний день свыше 45 миллионов россиян привились двумя компонентами вакцины от коронавируса. Прививки от COVID-19 можно сделать на базе поликлиник, а также в популярных общественных местах и мобильных пунктах вакцинации.