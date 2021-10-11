Глава МВД Сербии Вулин: страна не поддержит санкции против России и не вступит в НАТО

Сербия при нынешнем руководстве не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России. Страна будет строго сохранять военный нейтралитет, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.

По словам министра внутренних дел Сербии, власти страны будут заботиться о сохранении военного нейтралитета, и пока президентом остается Александр Вучич, республика не станет членом Североатлантического альянса.

«Сербия никогда не поддержит санкции в отношении России или антироссийской истерии. История показала, что каждая русофобия является и сербофобией», — добавил Вулин.

Ранее глава сербского министерства внутренних дел заявил, что армия и полиция Сербии в ближайшее время получат новейшее вооружение и современную технику из России. По его словам, поставки оружия будут осуществляться в рамках соглашений и контрактов с Россией, которые были подписаны ранее.