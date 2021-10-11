Глава администрации Таганрога Лисицкий объявил об уходе в отставку

Руководитель администрации Таганрога Лисицкий заявил о намерении оставить нынешнюю должность. Об этом он сообщил журналистам.

Информация о возможной отставке Лисицкого ранее появилась в ряде Telegram-каналов. По информации одного из местных изданий, городскую администрацию может возглавить министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

«Да, с завтрашнего дня покидаю пост главы администрации Таганрога», — подтвердил Лисицкий, слова которого приводит ТАСС.

В понедельник также стало известно об отставке главы администрации города Судак Игоря Степикова. По словам политика, он решил покинуть пост по собственному желанию. Депутаты рассмотрят соответсвующее заявление 11 октября. Во время беседы с журналистами Степиков отметил, что в дальнейшем хочет «быть в строю» и оставаться рядом со своей командой, передает телеканал «360».