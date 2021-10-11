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Песков назвал статью Медведева об Украине важной публикацией

Песков назвал статью Медведева об Украине важной публикацией

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев многое назвал своими именами в статье об Украине. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Медведев.

Материал идет в унисон с озвученными не один раз позициями российской стороны. Эта публикация очень важна, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством», — рассказал Песков.

Ранее материал Дмитрия Медведева о контактах Москвы и Киева был опубликован в издании «Коммерсант». Автор отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский вынужденно сменил политическую и нравственную ориентацию. Он начал защищать чуждые ему националистические позиции. В такой ситуации переговоры с украинским президентом невозможны, считает Медведев.