Кедми рассказал о просчете Запада с «выбиванием» Украины из рук России

Истерические обвинения США и ЕС в адрес России по любому поводу вызваны тем, что сам коллективный Запад просчитался в своем стремлении ослабить РФ, нанеся удар через Украину.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, выступая на телеканале «Россия 1» в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам эксперта, нынешнее негативное отношение Соединенных Штатов Америки и Европы к Москве определяется осознанием того, что Россия за последние десять лет вопреки всем мощному давлению Запада смогла усилиться.

За минувшее десятилетие Россия стала сильнейшей стратегической мировой державой с самостоятельной и устойчивой к внешним потрясениям экономикой. А Запад за те же десять лет наоборот ослаб, напомнил Кедми. Евросоюз раздирают внутренние противоречия и экономические проблемы, а Соединенные Штаты Америки переживают рост сепаратистских настроений из-за общественно-политического раскола.

«Мы забываем в нашей суете следующее. Сейчас 2021 год. А что было в 2011 году, чем тогда были Россия, Европа и США? Можете сравнить Россию сегодня и десять лет назад, Европу и США сегодня и десять лет назад. У них проблема: кто виноват, что Россия, несмотря ни на что, укрепляется? Кто виноват, что Россия сегодня самая сильная в стратегическом отношении страна мира? Кого надо обвинять? Россию», – объяснил Кедми.

Федеральное агентство новостей /

При этом эксперт напомнил, что западная политика во многом выстраивается в соответствии с геостратегическим постулатом, который в свое время сформулировал американский политолог Збигнев Бжезинский. Американец с польскими корнями утверждал, в частности, что Россия «перестанет быть империей», если оторвать от нее Украину, и именно этим должен заняться Запад, если он хочет пресечь «глобальные амбиции Москвы».

В 2014году, отмечает Яков Кедми, Западу действительно удалось «выбить» Украину из сферы влияния России, однако с последствиями, как выяснилось, он просчитался.

«Все их расчеты не оправдались. Еще со времен Бжезинского все знали: выбейте Украину – и Россия рухнет. Выбили Украину, превратили ее во врага России. И что Россия? Ничего! Кроме санкций, не имеющих никакого отношения к отношениям между РФ и Украиной, ничего не произошло», — подчеркивает израильский политолог.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Россия, указывает Кедми, великолепно функционирует без самой развитой и сильной из бывших советских республик – Украины. И ни США, ни Европа ничего не могут с этим пожелать. Единственное, на что они способны, это продолжать искать виноватого в своих неудачах и пытаться переложить свои проблемы на Россию, заключил эксперт.