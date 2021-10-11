Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2021 году

Королевская шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по экономике.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2021 году стали канадско-американский экономист Дэвид Кард, а также исследователи из США Гвидо Имбенс и Джошуа Ангрист. Соответствующая информация была опубликована в Twitter-аккаунте аккаунте премии.

Исследователи Имбенс и Ангрист были отмечены за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей». Карда удостоили Нобелевской премии за «эмпирический вклад в экономику труда». Из-за пандемии COVID-19 торжественная церемония проходила в онлайн-формате. Вручение награды состоится 10 декабря.