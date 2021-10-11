Актриса из «Служебного романа» Купина скончалась в 77 лет

Ушла из жизни советская и российская актриса Людмила Купина. Звезде кинематографа было 77 лет. Причины ее смерти неизвестны.

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969 году окончила Московское высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Еще во время учебы дебютировала в кино, сыграв главную роль в музыкальной кинокомедии «Трембита» по оперетте Юрия Милютина.

Артистка работала в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Среди наиболее известных киноработ Купиной роли в таких фильмах, как «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду», «Обрыв», «Вечный зов» и других.