Песков анонсировал встречу помощника Путина Ушакова и замгоссекретаря США Нуланд

Помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков проведет встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Москва и Вашингтон достигли договоренности о приезде Нуланд в Россию. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, визит американского дипломата продлится с 11 по 13 октября. Во время поездки Нуланд проведет переговоры с рядом официальных лиц. При этом, по словам Пескова, она не будет беседовать с Путиным.

«У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем. Все-таки она гость министерства иностранных дел, прежде всего своего визави господина (замглавы МИД РФ Сергея. — Прим. ред.) Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Соединенные Штаты ранее исключили нескольких россиян из санкционного списка. По информации телеканала «360», американская сторона приняла такое решение в обмен на аналогичный жест Москвы в отношении Нуланд.