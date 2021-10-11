Власти Москвы рассказали, как пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Оперативный штаб Москвы объяснил горожанам, каким образом будет проводиться экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Определено более двадцати локаций в торговых центрах и МФЦ в большинстве округов столицы.

Скрининговый метод дает ответ о заражении COVID-19 за 15 минут, эффективность его составляет 85%, ложноположительных результатов всего 2%. Пройти тестирование смогут все желающие москвичи по паспорту или свидетельству о рождении для детей.

При получении положительного результата экспресс-тестирования будет проведено дополнительное ПЦР-исследование. Пациента попросят подождать результатов теста дома на самоизоляции. Результат придет по СМС и отразится в электронной медицинской карте. При положительном тесте случай коронавируса считается подтвержденным, к больному на дом придет врач и назначит лечение.

Экспресс-тест поможет выявить заболевание на ранней стадии, и прервать цепочку заболеваемости, пояснили в оперштабе. Это способствует сохранению привычного образа жизни и избавить от необходимости вводить жесткие ограничения.

В Подмосковье отметили рост числа инфицированных. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. За последнюю неделю количество заболевших выросло на 20%, на 23% увеличилось количество госпитализаций, пишет телеканал «360».