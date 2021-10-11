Великобритания призвала сократить население Европы ради спасения планеты

Великобритания и другие страны Запада «обязаны приветствовать» сокращение населения Европы и политику «стареющей демографии», так как только это может спасти Землю и повысить общее благосостояние человечества, заявил Адэр Тернер — член Палаты лордов и британского Комитета по финансовой политике.

«Самая большая причина приветствовать демографический сдвиг заключается в том, что он является результатом свободного и осознанного выбора людей — в частности, женщин», — отметил Тернет в отчете Population Matters.

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По мнению политика, снижение общего числа жителей Великобритании пойдет на пользу природе туманного Альбиона. Например, если в 2035 году количество британцев достигнет только 113,1 млн, что на 11,9 млн меньше прогнозируемого, то выбросы углерода сократятся на 38 млн тонн, а около 2 000 квадратных километров английской земли останутся нетронутыми массовой жилой застройкой.

Хотя авторы отчета и признали, что старение коренного населения может привести к нехватке рабочей силы, но они также подготовили и ряд инструментов для решения этой проблемы: массовый завоз мигрантов, повышение пенсионного возраста и технологическая автоматизация труда.

Впрочем, в публикации содержится предостережение, что приезд новых «британцев» может привести к некоторым «негативным последствиям».

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Ранее стало известно, что фонд Билла Гейтса решил выделить $1,4 млрд на сокращение населения Земли.