Встреча Дмитрия Козака и Виктории Нуланд запланирована на 13 октября

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершит рабочий визит в Москву. В рамках поездки дипломат намерена встретится с российскими чиновниками.

Согласно информации источника РИА Новости, 13 октября состоится встреча заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака с Нуланд.

«Встреча запланирована на 13 октября», — подчеркнул собеседник СМИ.

Кроме того, запланированы переговоры американского дипломата с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Последние ожидаются 12 октября, уточняется в сообщении.

Ранее в министерстве иностранных дел подтвердили сведения о визите Нуланд в Россию. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что договоренность о поездке в период с 11 по 13 октября была достигнута между Москвой и Вашингтоном.