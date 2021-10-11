Пострадавшую в ДТП с Собчак в ожидании помощи от телеведущей перевели в другую больницу

Состояние пострадавшей в ДТП с машиной Ксении Собчак женщины оценивается как стабильно тяжелое. 30-летней Оксане Садовник требуется вмешательство нейрохирургов, поэтому ее перевели в другую больницу, передает RT.

Сразу после аварии, произошедшей в ночь с 9 на 10 октября, пострадавшую доставили в Краснополянскую больницу №8. Затем перевезли в больницу №4, поскольку только там могут оказать необходимую помощь.

Между тем сама Собчак в своем telegram-канале утверждала, что в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем лечении Оксаны в Москве.

«По состоянию — оно тяжёлое, у нее травма головы , легких , бедра, ей удалили селезенку.Но она слава богу ЖИВА. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей», — написала журналистка.

Авария произошла поздним вечером 9 октября на трассе между Адлером Красной поляной. Mercedes, в котором пассажиркой ехала Ксения Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Погиб один человек, двоих госпитализировали. Телеведущая покинула место происшествия на такси. Как она сообщила позднее, у нее сотрясение головного мозга и ушибы.

Возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ ( нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным МВД по Краснодарскому краю, водитель Mercedes свою вину признал, он отпущен под подписку о невыезде.