Кремль: Карабах станет одной из тем беседы Путина и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 октября совершит рабочий визит в Россию. В рамках поездки состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем беседы станут договоренности по Нагорному Карабаху, сообщили в Кремле.

Путин и Пашинян рассмотрят процесс реализации заявлений лидеров России, Армении Азербайджана по Карабаху. Кроме того, участники переговоров поднимут тему развития союзнических отношений, уточняется в сообщении.

«Стороны обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, дальнейшими шагами по укреплению стабильности в регионе, восстановлением экономических связей и развития», — рассказали в Кремле.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности к возобновлению переговоров с азербайджанской стороной. Это необходимо для окончательного урегулирования карабахского вопроса, подчеркнул дипломат.