Петицию на сайте президента Украины о полном запрете концертов российских артистов на территории страны поддержали 25 тысяч украинцев. Теперь, согласно законам государства, ее должен рассмотреть лично Владимир Зеленский.

Ее зарегистрировал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк, который убежден, «что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений — артисты/артистки, актеры/актрисы, на самом деле не несут никакой культуры».

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Впрочем, бывший сотрудник телеканала «Останкино» и участник программы «Что? Где? Когда?» добавил, что несколько деятелей искусства из РФ все же оказались достойны «украинского гостеприимства».

«Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие», — отметил Кондратюк.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Украина находится под прямым управлением Запада, а ее руководители являются абсолютно несамостоятельными людьми.