Совет Евросоюза продлил санкции против граждан России из-за химоружия до октября 2022 года

Санкции Европейского союза против граждан России из-за химического оружия продлены еще на один год — до 16 октября 2022 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Никаких расширений или сокращений санкционного списка не предусмотрено. Официальный Брюссель продолжает приписывать гражданам РФ и российским юридическим лицам причастность к разработке, производству и применению химического оружия. Никаких реальных обоснований для введения и продления ограничений ЕС так и не предоставил.

«Нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку», — говорится в заявлении высшего законодательного органа Евросоюза.

Россиянам, входящим в санкционный список, приписывают причастность к «делу Скрипалей» и инцидентам в Сирии. Всем, против кого введены ограничения, запрещен въезд и экономическая деятельность на территории стран ЕС.