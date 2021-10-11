Россияне с прививкой от коронавируса смогут посещать Чили без карантина

Россияне, привитые «Спутником V» от коронавируса, с 1 ноября смогут въезжать в Чили без карантина. Власти этой страны одобрили ряд вакцин, среди которых оказался и российский «Спутник», сообщает портал Travel and Leisure.

На данный момент прямые рейсы между РФ и Чили пока не возобновлены.

Согласно правилам, туристы должны загрузить на портале местного Минздрава сертификат о прививках и получить MobilityPass. Непривитым путешественникам въезд в страну запрещен. Исключение власти могут сделать для тех, у кого есть серьезные основания для посещения страны. В таком случае полагается пройти пятидневный карантин.