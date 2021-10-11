Госизбирком Чехии утвердил итоги парламентских выборов

Государственная избирательная комиссия Чехии утвердила результаты голосования, которое проходило в республике с 8 по 9 октября. Об этом сообщило местное телевидение.

Речь идет о выборах в нижнюю палату чешского парламента. В сообщении указано, что комиссия не зафиксировала никаких проблем в подведении итогов избирательной кампании.

Победа на выборах досталась коалиции «Вместе», которая объединяет Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Объединение набрало 27,79% голосов и получит 71 мандат в парламенте. Второе место заняло центристское движение ANO, а третье — либеральная коалиция Пиратской партии и движения «Старосты и независимые».

Как стало известно ранее, коалиция «Вместе» не смогла обеспечить себе большинство в парламенте, несмотря на победу на выборах. По информации телеканала «360», правящему движению ANO достанется 72 места.