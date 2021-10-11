Махачкалинский школьник нанес смертельное ножевое ранение сверстнику

Ученик одной из школ в Махачкале напал на одноклассника, нанеся ему несовместимые с жизнью травмы, сообщает ТАСС.

Девятиклассник в ходе конфликта напал на знакомого. Медики скорой помощи успели доставить пострадавшего в больницу, однако школьник умер, несмотря на все усилия врачей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех деталей трагедии.

Они возбудили по факту произошедшего дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Предполагаемого преступника доставили в Кировский райотдел полиции для дачи показаний. На месте происшествия находятся врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и другие сотрудники ведомства.