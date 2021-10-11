Власти Новгородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Роспотребнадзор Новгородской области заявил о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции некоторых категорий граждан. Об этом сообщили на заседании оперштаба, которое возглавлял губернатор Андрей Никитин.

Заболеваемость в регионе выше, чем средняя по России, красные зоны больниц переполнены, отметили специалисты ведомства. Глава области заявил, что ситуация требует «экстраординарных действий».

С 12 октября доступ в общественные места будет осуществляться по QR-кодам, введено ограничение на проведение массовых мероприятий. В поликлиниках временно приостановлена диспансеризация, кроме углубленной переболевшим COVID-19. Ужесточается контроль за соблюдением эпидемиологических мер в общественном транспорте, который является основным источником инфицирования. В торговых центрах усилен температурный контроль. Людей старше 65 лет обязали находиться на самоизоляции.

Обязательной вакцинации подлежат работники сферы обслуживания, торговли, общественного транспорта, питания, образования и здравоохранения. Также привиться обязаны государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов.