Путин отметил роль Движения неприсоединения в отстаивании принципов равенства государств

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников юбилейного заседания высокого уровня Движения неприсоединения. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, Движение неприсоединения последовательно отстаивает принципы безусловного равенства всех государств. По его словам, организация, объединяющая 120 стран, играет важную роль в международных делах, выступая за конструктивный многосторонний диалог в соответствии с Уставом ООН.

Путин также обратил внимание, что Россия недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения.

«И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире», — указано в сообщении.

Владимир Путин 7 октября отметил свое 69-летие. Как сообщал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент посвятил день рождения работе, в том числе обсуждению вопросов международных отношений, передает телеканал «360».