Глава МВД Сербии Вулин указал на угрозу жизни президента Вучича из-за борьбы с наркомафией

Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

Руководитель ведомства связал свое высказывание с борьбой главы государства против наркомафии. По словам Вулина, властям удалось раскрыть большую и опасную группировку, на счету которой много убийств. Однако главари банды находятся в бегах.

«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой», — отметил министр.

Вулин объяснил, что, если убьют министра внутренних дел, то его заменят через месяц или два. Однако с главой государства совсем другая ситуация.

«А если (они убьют. — Прим. ред.) Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии», — добавил министр.

Ранее Александр Вучич заявил, что надеется на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, он рассчитывает на переговоры до конца года.