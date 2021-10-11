Автоэксперт Архиреев назвал основные правила для покупки зимней резины

Главный редактор портала «Автоброкер клуб», автоэксперт Виталий Архиреев рассказал автомобилистам, как нужно выбирать зимнюю резину, чтобы она прослужила долго и отвечала всем критериям безопасности.

Архиреев сообщил порталу NEWS.ru, что владельцам автомобилей лучше всего отказаться от подержанных шин, которые вполне могли храниться в ненадлежащих условиях. При выборе новой зимней резины стоит обратить внимание на цену — чем она ниже, тем хуже качество. Также стоит обратить внимание на тесты непредвзятых автомобильных журналов. Автоэксперт подчеркнул, что отдавать предпочтение лучше шипованной резине.

«С учетом разнообразных погодных условий зимой все-таки лучше выбрать шипованную резину. При сравнении эталонного образца "липучки" и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина», — рассказал Виталий Архиреев.

Главред журнала «Авторевю» Леонид Голованов сообщил, что шипованные шины могут быть двух видов — европейские и скандинавские. Автомобилистам, которые часто выезжают за пределы города, важно приобрести шипованные шины, тем, кто ездит в городе, можно покупать «липучку».

«Европейские больше рассчитаны на асфальт, а скандинавские — на укатанный снег», — объяснил Голованов.

Автоэксперты призвали не покупать китайские шины, особенно, если они появились на рынке недавно. Также стоит отказаться от приобретения подержанной резины. В России зимние шины подорожали на 25%. Голованов считает, что автомобилистам лучше накопить на новый комплект, чем купить подержанный. Если других вариантов нет, то лучше купить резину не старше шести лет.