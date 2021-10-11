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Автоэксперт Архиреев назвал основные правила для покупки зимней резины

Автоэксперт Архиреев назвал основные правила для покупки зимней резины

Главный редактор портала «Автоброкер клуб», автоэксперт Виталий Архиреев рассказал автомобилистам, как нужно выбирать зимнюю резину, чтобы она прослужила долго и отвечала всем критериям безопасности.

Архиреев сообщил порталу NEWS.ru, что владельцам автомобилей лучше всего отказаться от подержанных шин, которые вполне могли храниться в ненадлежащих условиях. При выборе новой зимней резины стоит обратить внимание на цену — чем она ниже, тем хуже качество. Также стоит обратить внимание на тесты непредвзятых автомобильных журналов. Автоэксперт подчеркнул, что отдавать предпочтение лучше шипованной резине.

«С учетом разнообразных погодных условий зимой все-таки лучше выбрать шипованную резину. При сравнении эталонного образца "липучки" и эталонного образца шипованной резины всегда будет выигрывать шипованная резина», — рассказал Виталий Архиреев.

Главред журнала «Авторевю» Леонид Голованов сообщил, что шипованные шины могут быть двух видов — европейские и скандинавские. Автомобилистам, которые часто выезжают за пределы города, важно приобрести шипованные шины, тем, кто ездит в городе, можно покупать «липучку».

«Европейские больше рассчитаны на асфальт, а скандинавские — на укатанный снег», — объяснил Голованов.

Автоэксперты призвали не покупать китайские шины, особенно, если они появились на рынке недавно. Также стоит отказаться от приобретения подержанной резины. В России зимние шины подорожали на 25%. Голованов считает, что автомобилистам лучше накопить на новый комплект, чем купить подержанный. Если других вариантов нет, то лучше купить резину не старше шести лет.