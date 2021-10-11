Назад в СССР? В Латвии образовались гигантские очереди за колбасой и сыром

По всей Латвии уже вторую неделю наблюдаются гигантские очереди за колбасой, сыром, молочными продуктами и бананами, сообщает Sputnik. Как отмечается, ажиотаж оказался продиктован скидками, введенными из-за открытия новых магазинов.

С приходом сети немецких дисконт-гипермаркетов Lidl жизнь латвийцев резко изменилась. Компания в течение нескольких лет готовилась к этому моменту — для «захвата» латвийской рынка они инвестировали в местные филиалы сети 200 миллионов евро, при том, что в стране и без того очень высокая конкуренция в секторе розничной торговли.

Однако руководство Lidl уже ведет подготовительные работы для покорения эстонского рынка.

«Восемь магазинов строятся, и еще несколько находятся на стадии планирования», — сказал глава латвийского подразделения Lidl Якоб Йозефсон.

Ранее стало известно, что Латвия заметно увеличила закупки агропромышленной продукции из России. За восемь месяцев 2021 года импорт вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованным продуктом оказалось зерно.