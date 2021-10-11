Боррель признал нуждаемость ЕС в российском газе в объемах, превышающих контракт

Европа по-прежнему нуждается в российском газе, причем потребность превышает объемы, которые оговорены в существующих контрактах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.

«Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте», — сказал он.

6 октября цены на газ в Европе установили рекорд, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, к резкому росту стоимости голубого топлива привел растущий спрос и нехватка газа в подземных хранилищах.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по энергетике призвал увеличить предложение на европейском рынке.

«Давайте подумаем о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это нужно аккуратно. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — сказал российский лидер.

После этого заявления цены на газ в Европе опустились на 600 долларов за тысячу кубометров.