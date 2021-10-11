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ФБР задержало сотрудника Пентагона за передачу секретных данных об атомных субмаринах

ФБР задержало сотрудника Пентагона за передачу секретных данных об атомных субмаринах

Сотрудник Министерства ВМС США и его супруга задержаны в штате Западная Вирджиния по обвинению в передаче иностранному государству секретных данных о строении американских АПЛ.

На данный момент известно, что обвиняемый — 42-летний Джонатан Тоэби — имел доступ к секретной информации и пытался выйти на связь с неназванным государством в апреле 2020 года. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

По информации американских властей, Тоэби предлагал иностранцам купить у него данные о строении силовых установок атомных подводных лодок ВМС США. В итоге с ним на связь вышел сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов, работавший под прикрытием и представился заинтересованной стороной.

При содействии своей супруги Тоэби дважды осуществил передачу данных и получил не менее 100 тысяч долларов в криптовалюте за махинацию. Теперь обоим грозит тюремное заключение сроком вплоть до пожизненного и штраф в размере до 100 тысяч долларов.